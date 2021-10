Casablanca: il escalade un poteau pour les beaux yeux de sa chérie

Un jeune homme a escaladé un poteau électrique dimanche soir au quartier Sbata, à Casablanca, et a menacé de se jeter.

Selon une source de Le Site info, il serait passé à l’acte après s’être disputé avec sa chérie, précisant qu’il réclamait qu’on la lui ramène pour ne pas se suicider.

Alertés, les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux et ont essayé de le convaincre de descendre, en vain. Ils ont réussi à joindre la compagne du jeune homme au téléphone. Après lui avoir parlé, celui-ci s’est calmé et est finalement descendu. Plus de peur que de mal.

H.M.