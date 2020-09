Casablanca: il commercialisait de faux masques de protection

La police judiciaire du district Moulay Rachid à Casablanca a interpellé, dimanche, un individu de 32 ans pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie et de commercialisation de faux masques de protection, indique lundi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause achetait des masques de protection d’un atelier sis à la zone industrielle Moulay Rachid avant de les mettre dans des boîtes portant la marque de compagnies qui commercialisent ce genre d’équipements médicaux, précise la même source dans un communiqué.

Le prévenu a été appréhendé sur fond d’une plainte déposée à son encontre par une société lésée par cet acte, relève la DGSN, ajoutant que les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir 121.600 faux masques de protection.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête que supervise le parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels reprochés à cet individu, conclut la source.

