Casablanca: il a tout perdu à cause de l’incendie de sa chambre (VIDEO)

Ce jeune Casablancais est en plein désarroi! L’incendie qui s’est propagé dans la chambre qui lui sert de domicile a tout ravagé, le laissant dans le dénuement complet.

Exerçant comme agent de sécurité à Casablanca, la victime de ce sinistre se retrouve dans une situation sociale des plus déplorables. Dans une déclaration à Le Site info, le jeune homme a relaté tous les sacrifices pécuniaires consentis pour meubler cette chambre qu’il a louée et y installer quelques ustensiles de cuisine nécessaires. Pour cela, il a dû se serrer la ceinture et même se priver de moyens de transport pour se rendre à son lieu de travail ou pour faire ses maigres courses.

De surcroît, malgré le malheur qui lui est tombé sur la tête, la propriétaire à son cas est restée insensible, ne lui laisse aucun répit et exige le paiement du loyer d’une chambre complètement calcinée.

A.C.