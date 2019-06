Casablanca: Il a réussi à semer la police

Un inspecteur de police relevant de l’arrondissement de Lahraouyine, dans le district de Moulay Rachid à Casablanca, a été contraint, jeudi soir, à dégainer son arme de service, sans en faire usage, lors d’une intervention de sûreté visant à arrêter un individu soupçonné de trafic de drogues et de psychotropes.

Selon la DGSN, une brigade de police s’est déplacée au quartier résidentiel “Oulad Ghanem 2” pour arrêter le mis en cause (27 ans), mais celui-ci a opposé une résistance violente à l’aide d’une arme blanche, exposant au danger la vie des fonctionnaires de police, ce qui a contraint l’inspecteur à dégainer son arme de service, sans l’utiliser, pour neutraliser le danger.

Profitant de la nuit et de la difficulté du lieu d’intervention, le mis en cause, a réussi, après la saisie de son arme blanche, à échapper aux policiers qui ont préféré préserver la sécurité des citoyens sur le lieu de l’incident, ajoute la même source, faisant savoir que les investigations se poursuivent pour appréhender le fugitif et déterminer l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

S.L. (avec MAP)