Casablanca: un homme armé s’introduit dans un hammam

Hay Hassani, à Casablanca, a été le théâtre, lundi 30 juillet, d’un incident pour le moins étrange. Un homme, qui était dans un état anormal après avoir consommé des psychotropes, s’est introduit dans un hammam pour femmes situé au marché Ould Mina.

Selon Al Massae, le mis en cause, armé d’un sabre, a terrorisé les clientes du bain maure, ajoutant que la plupart, en panique, ont pris la fuite, toutes nues. Surnommé Tika, le coupable a piégé celles qui sont restées et leurs a volés argent, bijoux et vêtements.

La même source a ajouté que le jeune homme a réussi à s’échapper avant que la police n’arrive. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet général pour élucider les circonstances de l’agression et plusieurs victimes ont été entendues.

N.M.