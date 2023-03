Casablanca: hausse astronomique des prix des viandes rouges

Les prix des viandes rouges ont enregistré une hausse astronomique ce samedi dans plusieurs marchés de Casablanca.

Comme constaté par Le Site info, contrairement aux informations indiquant que le prix du kilo coûte 75 dirhams, le coût de la viande de mouton varie entre 95 et 115 dirhams à Benjdia, l’Oasis, l’ancienne médina, Derb Ghallef et Beauséjour, entre 95 et 100 dirhams pour la viande de bœuf, 115 dirhams pour la viande hachée et 130 dirhams pour les côtelettes.

Plusieurs dépassements ont également été constatés dans les marchés. Certains bouchers n’affichent pas les prix des produits exposés tandis que d’autres négocient les tarifs avec les clients, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Les Casablancais ont ainsi dénoncé cette hausse continue des prix et le silence des responsables face à leurs doléances. La plupart se sont rués, d’ailleurs, sur la volaille, dont le prix est actuellement stable .

H.M.