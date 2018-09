Casablanca: harcelée dans un café, une femme dépose plainte

A quelques jours de l’entrée en vigueur de la loi contre le harcèlement dans l’espace public au Maroc, une jeune femme a déposé plainte vendredi 7 septembre à Derb Omar, à Casablanca, contre trois hommes qui l’auraient harcelée dans un café situé sur l’avenue des FAR.

Selon la plainte déposée par le mari de la victime et dont Le Site Info détient une copie, la victime, mariée, a été harcelée, insultée et diffamée par trois personnes et a ainsi décidé de les poursuivre en justice.

Rappelons que la nouvelle loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes entrera en vigueur à compter du 12 septembre et sanctionne lourdement les harceleurs. Est considéré comme harceleur toute personne ayant insisté à offenser autrui, via des actes ou paroles ou signes ayant une nature sexuelle. La loi condamne les coupables à des peines d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 2000 à 10.000 dirhams ou de l’une des deux sanctions.

Les insultes à l’encontre de la gent féminine ne seront également plus tolérées et leurs auteurs devront payer une amende de 12.000 à 60.000 dirhams. Cette somme peut atteindre 120.000 dirhams en cas de diffamation.

K.Z.