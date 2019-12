Casablanca: grosses vagues sur Aïn Diab (VIDEO)

La Direction de la météorologie nationale a tiré la sonnette d’alarme concernant les grosses vagues d’une hauteur de 6 mètres qui sont attendues sur les côtes marocaines, entre Larache et Tan-Tan.

Les citoyens, ainsi que les professionnels de la pêche maritime, sont donc prévenus d’adopter la plus grande prudence pendant les deux prochains jours. Pour en avoir le coeur net, une équipe de Le Site Info s’est rendue du côté de la corniche Aïn Diab afin de constater de visu ce phénomène marin.

Dans une déclaration à Le Site Info, le responsable de la communication de la DNM a affirmé que des marées hautes et dangereuses sont prévues dans les régions précitées, dont la hauteur pourrait atteindre entre 4 et 6 mètres. Et ce, à partir de ce lundi 16 décembre.

El Houcine Youabed a également confirmé que le Direction nationale de la météorologie avait tenu à prévenir tous les pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer. La DTM a aussi alerté les citoyens de ne pas trop s’approcher des côtes atlantiques entre Larache et Tan-Tan.

De même que le responsable de la communication a expliqué la hauteur de cette houle exceptionnelle par les vents forts qui toucheront le pays , ainsi que par les pluies diluviennes qu’ont connues plusieurs régions du Maroc.

M.D.