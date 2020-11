Casablanca: grogne chez les étudiants de la faculté de Aïn Sebaâ (VIDEO)

De nombreux étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociale de Ain Sebaâ ont organisé, ce vendredi, un mouvement protestataire en réponse au silence attentiste concernant leur cahier revendicatif.

L’un des manifestants a déclaré à Le Site Info que les étudiants sont lassés de battre le pavé en allers-retours quotidiens à la faculté afin d’obtenir un quelconque document ou certificat. Et ce, selon lui, à cause du laxisme et de l’attentisme des responsables s’agissant de l’examen des dossiers des étudiants concernés.

Au lieu d’obtenir satisfaction, les étudiants n’ont comme réponse que la promesse non tenue d’un rendez-vous à une date ultérieure. Ce triste constat, surtout en ces circonstances pénibles que traverse le pays, a poursuivi notre interlocuteur, a été la goutte qui a fait déborder le vase et a poussé les étudiants à manifester.

A.Z.