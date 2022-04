Casablanca: grave accident de la route, un policier sous enquête

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert une enquête judiciaire jeudi soir, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances d’un accident de la circulation ayant causé la mort d’un usager de la route et la blessure grave de deux filles, ainsi que sur la responsabilité présumée d’un agent de police motard dans cet incident.

Selon les éléments préliminaires issus des constatations sur le lieu de l’accident, un élément de la brigade des motards relevant de l’arrondissement de police d’Anfa, a pris en chasse une moto transportant trois personnes, dont deux filles, ce qui a causé un accident de la circulation ayant abouti au décès du motard, alors que les deux filles qui l’accompagnaient ont été grièvement blessées, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La police judiciaire chargée de l’enquête a procédé au téléchargement d’un ensemble de contenus numériques à partir des caméras de surveillance qui ont filmé l’accident, en vue d’élucider les véritables circonstances de l’intervention du policier motard et de son implication dans l’incident, outre l’audition des témoins oculaires, a précisé la DGSN.

Le policier motard a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer d’éventuels violations et abus imputés au policier mis en cause, a relevé la même source.