Casablanca: grande marche de soutien aux détenus du Hirak (PHOTOS)

Une grande marche en soutien aux détenus du Hirak a eu lieu ce dimanche 8 juillet à Casablanca.

Les participants à cette manifestation, à l’appel notamment de partis politiques, ont dénoncé les “lourdes” peines infligées à Nasser Zefzafi et ses compagnons et appelé à la libération de tous les détenus pour “l’inauguration d’une nouvelle ère de réconciliation avec le Rif”.

Les manifestants ont pris le départ Place Annasr et sillonné plusieurs boulevards de la capitale économique. Les organisateurs ont recensé entre 20 et 30.000 participants.

Outre les familles et amis des détenus, plusieurs organisations nationales ont pris part à cette marche, dont la Fédération de la gauche démocratique (FGD) qui rassemble trois formations politiques à savoir le Parti socialiste unifié (PSU), le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) et le Congrès national Ittihadi (CNI), la Confédération démocratique du travail (CDT), des organisations de la société civile et des militants des droits de l’Homme.

Mohamed Baba Haida