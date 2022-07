Casablanca. Gare Oulad Ziane: la cherté des tickets de voyage suscite l’indignation

La gare routière Oulad Ziane a connu, ces deux derniers jours, une affluence et une ambiance particulières, sauf que la cherté des tickets de voyage a suscité la colère indignée des voyageurs.

Le Site info a pu ainsi constater de visu l’affluence des citoyens devant les guichets de vente des tickets de voyage. Des citoyens venus par dizaines, accompagnés de leurs enfants et proches, chercher le « sésame » leur permettant de célébrer l’Aïd Al-Adha en famille, près des leurs résidant dans une autre ville.

L’un de ces citoyens a déclaré à Le Site info que les prix des billets ont augmenté de façon astronomique cette année, s’interrogeant ironiquement : »Nous ne savons plus si c’est le mouton dont le prix a augmenté ou le ticket de voyage! ».

Et d’ajouter que plusieurs familles ont été dans l’impossibilité pécuniaire d’acheter les billets et ont décidé de rentrer chez eux, en attendant de trouver un autre moyen de pouvoir aller célébrer la fête religieuse avec leurs familles résidant dans une autre ville.

Notre interlocuteur n’a pas non plus manqué de souligner que le ministère de tutelle se doit d’intervenir afin de fixer les prix des tickets de voyage, et ce, car il est impossible de continuer à subir une telle anarchie ambiante.

L.A.