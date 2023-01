Casablanca: fresques murales en hommage aux Lions de l’Atlas

Belle initiative que celle d’un jeune artiste marocain, en hommage aux Lions de l’Atlas et de leur exploit historique en Coupe du monde Qatar 2022!

Cet artiste, Mohamed Touiress, a affirmé que son expérience picturale a débuté par des timbres digitaux représentant chacun des internationaux marocains, sur son compte officiel Instagram.

Ceci, dans le but d’exprimer sa fierté patriotique concernant les prouesses des Lions de l’Atlas lors de leurs rencontres au Mondial et de partager aussi ce bonheur et cette fierté avec ses amis, fans et followers du réseau social précité.

Avec une touche marocaine très personnelle, ce travail a été vivement apprécié et, de là est partie l’idée d’étendre l’expérience avec des fresques murales sur des façades d’immeubles et ce, en collaboration étroite avec l’Association « Casa Mouja » , « urban art wave » (ndlr, vague de l’art urbain).

Et c’est ainsi que la primeur a été donnée au jeune et compétent sélectionneur national, Walid Regragui, avec un timbre géant portant le numéro 00. Vient ensuite le tour de l’excellent gardien de la tanière de l’équipe nationale, Yassine Bounou, dont le timbre porte le numéro 01.

Quant au Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, joueur du PSG et ami intime du buteur-maison des bleus, Kylian, Mbappé, son timbre porte le numéro 02. Et de bien entendu, comme ces trois peintures ont eu beaucoup de succès auprès des citoyens, Mohamed Touiress ne compte pas en rester là et a l’intention de peindre d’autres timbres géants, en hommage aux autres joueurs de la sélection nationale ayant fait partie de la belle épopée qatarie.

Larbi Alaoui