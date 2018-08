Casablanca: une Française filme l’horreur des urgences du CHU (Vidéo)

La vidéo, qui a fait le tour des réseaux, a montré l’état lamentable de l’établissement en matière de soins, d’hygiène et de prise en charge. Patients allongés par terre, à même le sol, médecins absents, saleté des lieux… L’auteure de la vidéo, indignée, a fait le tour des urgences, discuté avec quelques proches de patients et filmé des malades, désespérés, attendant qu’un médecin vienne les soigner. Elle a également montré une jeune femme souffrant d’une hémorragie cérébrale et qui, trois heures après son arrivée, n’a toujours pas été prise en charge.

