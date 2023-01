Casablanca : fin des travaux sur le Boulevard Ziraoui

La commune de Sidi Belyout a annoncé la fin des travaux de réhabilitation au niveau du Boulevard Ziraoui. Ce projet qui a nécessité une enveloppe de 6,58 millions de dirhams a pour objectif d’améliorer la qualité des services rendus à la population et la réhabilitation des infrastructures du boulevard.

« A travers ce grand chantier qui a été couronné de succès, nous sommes heureux de pouvoir redonner à ce boulevard tout son éclat. Avant le début des travaux, plusieurs réunions ont été programmées afin d’étudier les mécanismes de travail et pour définir l’ordre du jour des travaux. Toutes les parties prenantes ont été mobilisées pour la réussite de ce chantier », souligne Kenza Chraibi, présidente de l’arrondissement de Sidi Belyout.

Les travaux réalisés concernent la mise en place des installations de deux sociétés de télécommunications, Orange et Inwi en plus de voies piétonnes et des panneaux de signalisation verticaux et horizontaux. En parallèle, des travaux de renforcement du réseau d’assainissement ont été réalisés. Il a également été procédé à la construction d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur un espace de 270 mètres ainsi qu’au renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable sur une distance de 1400 mètres.

Soulignons que les fils électriques ont été enlevés des façades des bâtiments sur une distance de 700 mètres. Il a été procédé enfin aussi au renouvellement du réseau d’éclairage public et à l’ajout de 46 points d’éclairage avec des lampes LED.