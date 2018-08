Casablanca: une fille défigurée par un voleur à Maârif

Des citoyens qui ont assisté à la scène ont suivi le mis en cause et l’ont encerclé au niveau d’une célèbre boutique. Ils l’ont lourdement tabassé en attendant l’arrivée de la police.

