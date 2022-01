Casablanca: faut encore attendre « quelques mois » avant la réouverture du zoo de Ain Sebaa

Les Casablancais, en particulier, et les Marocains, en général, se remémorent avec nostalgie le zoo de Ain Sebaâ. Depuis, le lieu magique a connu la décrépitude puis la fermeture pour plusieurs années, au grand dam des citoyens er des amoureux de la faune africaine, entre autres espèces animales de par le monde.

Mais voilà que le zoo « reprend du poil de la bête » et renaît de ses cendres, au grand bonheur des Bidaouis et de tous les Marocains. En effet, les travaux de rénovation sont sur le point d’être achevés et la réouverture du zoo de Ain Sebaâ est prévue dans les tous prochains mois.

Selon une source de Le Site info, cet espace est considéré par les Casablancais comme une vivifiante bouffée d’oxygène et attendent avec grande impatience le jour de son réouverture au public. Laquelle réouverture sera aussi bénéfique pour les enfants et leur permettra de connaître plusieurs sortes de représentants des animaux de la faune de plusieurs continents.

Le président de la commune de Ain Sebaa à Casablanca, Youssef Lahsinia, avait déclaré, en décembre 2021, qu’il ne restait que 1% des travaux à achever.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communal avait indiqué que la réouverture du zoo était prévue pour le mois de mars prochain, et que la maire de Casablanca Nabila Rmili déploie d’énormes efforts pour cette réouverture tant attendue par les Casablancais.

Et d’ajouter qu’il a demandé que les tarifs soient à la portée de tous, car on ne peut imposer des prix élevés.

Concernant l’acquisition d’animaux, le même porte-parole a indiqué qu’il y avait des négociations pour importer gratuitement certains d’animaux, mais qu’il ne sait plus désormais où en sont ces négociations.

La superficie du zoo de Ain Sebaa est de 13 hectares, dont 10 pour les animaux et 3 pour les espaces de loisirs. Il est prévu que cette installation inclue une variété animale de plus de 45 espèces.

