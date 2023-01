Casablanca: évacuation des émigrés clandestins squattant les quais du tram (PHOTOS)

Les autorités sécuritaires de Casablanca ont déclenché une campagne, jeudi 12 janvier, pour faire évacuer des émigrés irréguliers subsahariens qui squattent les quais et les alentours du tramway.

Ces émigrés se font de leur terrain de prédilection, résidence, restaurants et manche, les alentours de la voie ferrée du tram à proximité de la gare routière Oulad Ziane, laissant derrière des tas de déchets, d’immondices et de détritus divers, selon les nombreuses plaintes des riverains, en particulier, et des Casablancais, en général.

Et dans le cadre de cette campagne d’assainissement, Le Site info a pu constater de visu que plusieurs brigades des services sécuritaires ont été chargés d’évacuer ces Subsahariens des alentours de la voie ferrée du tram et de la gare routière Oulad Ziane.

Rappelons que les habitants ont organisé un mouvement protestataire, il y a deux jours, en vue de dénoncer la présence de nombreux émigrés irréguliers dans les zones précitées. Ce qui constitue un danger réel, au quotidien, pour les riverains et pour leurs enfants, à cause de provocations perpétuelles, de toutes sortes, d’actes de harcèlements sexuels, en sus d’odeurs nauséabondes et de scandales et d’anarchie manifestes.

L.A.