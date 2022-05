Casablanca: évacuation de camps de migrants subsahariens aux alentours d’Oulad Ziane (VIDEO)

Les autorités locales de Casablanca ont mené une campagne musclée, mercredi 18 mai, à l’encontre de migrants subsahariens vivant dans des camps; aux alentours de la gare routière Oulad Ziane.

Le Site info a constaté de visu l’intervention des agents d’autorité et des éléments de la Sûreté national pendant leurs rondes effectuées dans les avenues et rues des environs de la gare routière pour empêcher le retour des migrants, après leur évacuation des camps de fortune installés ça et là.

Avec l’étroite collaboration des services sécuritaires, les autorités de la capitale économique ont fait évacuer des migrants en situation irrégulière des endroits où ils campaient, particulièrement sous des ponts ou près de centres commerciaux.

L’opération d’évacuation ne s’est pas déroulée sans mal car des frictions ont eu lieu avec des migrants qui ne voulaient pas obtempérer et contestaient cette décision des autorités locales de Casablanca de les déloger des alentours de la gare routière Oulad Ziane.

L.A.