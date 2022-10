Casablanca: encore une belle initiative de Ramy Ayach (VIDEO)

Ramy Ayach, le célèbre chanteur, compositeur, acteur et philanthrope libanais, s’est rendu mercredi 5 octobre courant, encore une fois, à l’hôpital du 20 Août, de Casablanca, afin de rendre visite aux enfants malades, atteints de cancer ou d’autres maladies du sang.

Et comme à l’accoutumée, Ramy Ayach a tenu à exprimer son soutien et sa solidarité agissante envers ces petits patients, en leur offrant divers cadeaux. Cette visite rentre dans le cadre des actions caritatives de l’Association AYACH Al Tofoula (Association Ayach pour l’enfance) que le chanteur avait créée il y a de cela une décennie.

Laquelle Association, basée à Casablanca et « exerçant dans le domaine de l’éducation et ayant une portée internationale », a pour objectif humanitaire et humaniste de soutenir les enfants nécessiteux et de leur faire bénéficier « de leur droit en l’éducation de qualité dans les zones défavorisées » et ce, « en agissant d’une manière stratégique et efficace », selon la présentation de l’Association AYACH Al Tofoula.

Quant à Ramy Ayach, il a déclaré à Le Site info que sa visite a pour but de soutenir les enfants malades et leurs familles et de créer de la joie auprès d’eux. Son message est qu’il est effectivement de leur côté, et pas uniquement « un artiste qui chante et qu’ils voient à la télévision ».

Concernant l’Association précitée, créée il y a dix ans déjà, dans le but d’aider les enfant à faire des études, Ramy Ayach a ajouté qu’il est né et a grandi en temps de guerre et qu’il a souhaité la création d’une Association à même d’aider les enfants à étudier et d’assister les leurs. Tout en espérant que les actions de cette association perdureront dans le temps et contribueront, ainsi, au soutien des enfants du Maroc et du Liban.

A noter que le célèbre artiste libanais avait récemment enflammé la Toile, lors de sa visite à la ville de Tétouan, après son séjour à Tanger à l’occasion de sa participation à la célébration de « The luxury network international awards 2022 ». Manifestation où Ramy Ayach a obtenu trois Prix: Meilleur acteur du feuilleton « Al Ain Bil Ain » (Oeil pour œil), Meilleur artiste humaniste du monde arabe et, enfin, Premier artiste arabe et homme d’affaires, ayant investi et réussi au Royaume.

De même que lors de sa visite à la Colombe blanche du Nord du Maroc, Tétouan, Ramy Ayach a émis son intention d’entreprendre des investissement dans la ville. L’artiste a également exprimé, à maintes reprises, son amour et son attachement pour le Royaume où il se rend fréquemment. Il a aussi créé un restaurant portant son nom, à Rabat, et un autre à Casablanca, en sus de sa participation à de nombreux festivals musicaux et son animation de fêtes privées au Maroc.

Toujours côté artistique, le chanteur libanais est fier d’avoir interprété, pour la première fois, le rôle principal et ce, dans le feuilleton « Al Ain Bil Ain », avec comme partenaire l’actrice, chanteuse et mannequin libanaise, Cyrine Abdelnour. Concernant la chanson, son dernier titre est intitulé « Hilouine, hilouine », sorti il y a de cela presque un mois et qu’il a diffusé sur sa chaîne Youtube.

