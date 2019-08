Casablanca: émouvantes obsèques pour Amina Rachid (VIDEO)

Amina Rachid, figure emblématique du théâtre, de la télévision et du cinéma s’est éteinte, lundi soir à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie.

Actrice hors-pair, Amina Rachid, de son vrai nom Jamila Benomar, s’en est allée laissant derrière elle un important legs culturel ayant marqué le cœur et l’esprit de générations de Marocains. Celle qui a côtoyé les grands “maîtres” Taïb Seddiki et Mohamed Hassan El Joundi, fait partie de cette première génération ayant donné à la radio, à la télévision, au théâtre et au cinéma, la place qui leur revient dans la sphère artistique marocaine.

Ce mardi, ils étaient nombreux à se recueillir sur sa tombe pour lui rendre hommage. Artistes, acteurs, ministres, personnalités…de nombreux marocains ont répondu présents. Le roi Mohammed VI a également adressé un message de condoléances à sa famille.

“Lalla Amina” est considérée comme une pionnière. Avec sa classe et son aisance sur scène, elle a réussi à briser le silence et libérer la femme.

Amina Rachid a été décorée, en juillet 2006, par le roi Mohammed VI du Wissam Al Arch de l’ordre de chevalier. D’autres vibrants hommages lui ont été rendus à maintes occasions. Repose en paix Lalla Amina.

D.G. – Vidéos Foud Benyahya