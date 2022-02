Casablanca: émouvantes obsèques du couple tué à Hay Hassani (VIDEO)

C’est dans une atmosphère triste et émouvante qu’ont eu lieu les obsèques du couple victime de meurtre sur ascendants.

Un proche des deux victimes, un mari et sa femme, a confirmé que le jeune homme, ayant perpétré l’assassinat de son père et de sa belle-mère, souffre de troubles mentaux et ce, depuis le décès de sa mère.

Dans une déclaration à Le Site info, notre interlocuteur a assuré que le coupable avait une très bonne réputation et était connu par sa bonté de coeur et son attitude exemplaire au quartier où il habitait.

De plus, toutes ses connaissances ont affirmé qu’il n’était pas accro aux stupéfiants ou autres drogues. Par ailleurs, c’est lui qui assistait sa mère et s’occupait d’elle, mais après le décès de cette dernière, il a été atteint de troubles psychiques.

L.A.