Casablanca: émouvantes obsèques de Charif Adam, membre du groupe «Cravata» (VIDEO)

Charif Adam a été inhumé vendredi au cimetière Achouhada, à Casablanca, après la prière d’Al- Asr. Le membre du groupe «Cravata» est décédé jeudi, pendant son sommeil, d’après une proche qui s’est confiée à Ralia.

De nombreux proches et amis du défunt ont assisté aux obsèques. Salim Bennani, membre également du groupe, a exprimé, d’ailleurs, son chagrin suite à cette terrible disparition. «C’est un jour difficile. J’ai perdu mon frère et mon ami, que je connais depuis 18 ans. Comment vais-je l’oublier ? Que Dieu m’aide à surmonter cette épreuve difficile», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

A noter que le décès de Charif a fait réagir la Toile et plusieurs internautes ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, priant pour sa mémoire et souhaitant courage et patience à ses proches.

H.M.