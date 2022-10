Casablanca: elle se fait passer pour un médecin pour vendre des nouveau-nés

Une pharmacienne assistante a été arrêtée pour son implication dans une affaire macabre à Casablanca. La mise en cause est impliquée dans une affaire de trafic d’êtres humains.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que la suspecte est âgée de 54 ans. Elle se serait fait passer pour un membre du staff médical d’un hôpital public de Casablanca et aurait ensuite essayé de convaincre une nouvelle mère, qui venait d’accoucher de jumeaux, de lui vendre l’un de ses enfants.

La mise en cause a été arrêtée par la police relevant du quartier Bernoussi et a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Le Parquet général compétent vise à déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que l’implication d’autres personnes dans ce dossier.

A.O.