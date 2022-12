Casablanca: du nouveau concernant l’interdiction des charrettes à traction animale

L’adjoint à la maire de Casablanca, Moulay Ahmed Afilal, a affirmé que le Conseil communal de la capitale économique est parvenu aux conclusions finales, en ce qui concerne l’interdiction des charrettes tirées par des bêtes de somme de circuler dans le périmètre urbain.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communal, chargé du secteur de la propreté, a assuré: « Ce mercredi matin, les responsables de la Commune de Casablanca ont attendu les suggestions des propriétaires des charrettes tirées par des bêtes de somme en vue de trouver une solution finale à cette problématique ».

Notre interlocuteur a également précisé que la Commune a le désir de trouver une formule juste et équitable qui puisse satisfaire toutes les parties prenantes et visant à interdire la circulation en ville des charrettes tirées par des bêtes de somme. Et dans le cas où les propriétaires concernés ne feraient pas part de leurs suggestions à ce sujet, le Conseil de la ville aurait alors la latitude de prendre la décision appropriée, a souligné Moulay Ahmed Afilal.

Celui-ci a aussi tenu à rappeler que ce projet d’interdiction est resté dans les tiroirs du Conseil de la ville pendant de longues années et qu’il est grand temps de le mettre à exécution et ce, dans les tous prochains mois.

L.A.