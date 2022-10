Casablanca: du nouveau concernant l’interdiction de circuler aux charrettes (Responsable)

La décision de la maire RNIste de la capitale économique, Nabila Rmili, d’interdire aux charrettes tractées par des animaux de circuler a suscité une grande polémique, à Casablanca.

A ce propos, l’adjoint à la maire a révélé que le Conseil de la ville s’est récemment réuni avec les professionnels du secteur, en vue de parvenir à une solution qui puisse satisfaire toutes les parties concernées. Dans une déclaration à Le Site info, Moulay Ahmed Afilal a affirmé que le Conseil communal de Casablanca a proposé aux professionnels de lui soumettre toutes leurs suggestions, en ce qui concerne la décision de ne plus autoriser les charrettes à circuler en ville.

Notre interlocuteur a aussi précisé qu’une autre réunion avec les professionnels est prévue dans les prochains jours qui aura pour but d’étudier les propositions de ces derniers, en soulignant: « Nous ne sommes pas là pour empêcher les citoyens de gagner leur pain quotidien! ».

Et de poursuivre que la ville de Casablanca a besoin de la prise de mesures audacieuses, garantissant son essor, et que la décision de la maire est restée dans les tiroirs du Conseil pendant de longues années. Et une étude, récemment effectuée à propos des transports à Casablanca, a bel et bien démontré que les charrettes tractées par des animaux constituent la principale cause des accidents de circulation en ville, a également assuré l’adjoint à la maire.

Celui-ci a tenu à ajouter que cette décision sera mise en œuvre avec l’étroite collaboration des autorités locales et de la police administrative communale, afin que les charrettes qui continueront à circuler soient saisies et définitivement mises en fourrière.

De même qu’il sera procédé au recensement de tous les propriétaires de charrettes, selon chaque préfecture, en collaboration avec les autorités préfectorales et locales, dans l’objectif de parvenir à de nouvelles orientation et organisation professionnelles des concernés, a expliqué Moulay Ahmed Afilal.

L.A.