Casablanca: DS Automobiles organise le Marché des Créateurs (VIDEO)

Marque novatrice synonyme de « haute couture automobile », DS Automobiles organise du 10 au 18 Décembre 2021, la première édition du « Marché des Créateurs by DS Automobiles » dans son Store situé sur la prestigieuse artère Bd Al Massira Khadra à Casablanca.

Durant cet événement, plusieurs artistes et créateurs marocains seront mis en lumière par DS Automobiles dans sa DS Gallery, espace de plus de 600 m² dédié à la culture et à la promotion des artistes, qui pour l’occasion sera habillé en intérieur et en extérieur de matériaux « Premium » suivant les guidelines de la marque, d’une ligne éditoriale et scénographique inspirée des codes identitaires de la marque. Une création sur mesure et une production d’éléments déco et accessoires entièrement « customisés ». Un design au style minimaliste permettant d’encrer les formes, les couleurs et les textures de l’univers DS dans l’esprit des visiteurs.

Les artistes et créateurs présenteront leurs créations originales et raffinées.

On retrouvera ainsi dans ce « Marché des Créateurs by DS Automobiles» :

AICHA THE BRAND

Cette marque de mode marocaine créée en 2019 s’inspire de l’univers de la créatrice, de ses voyages et de ses origines amazighes. Aicha combine son amour et sa passion pour la broderie et la mode à travers ses collections, de chemises unisexes en lin ou encore ses trenchs. Toutes ses pièces sont fabriquées soigneusement à la main par elle et ses artisans marocains.

THE MOROCCANS & THE MORO

The Moroccans est une marque qui célèbre la terre et les hommes qui l’ont façonnée et préservée durant des siècles. Les produits sont naturels, conçus dans le respect de la nature et de l’Homme grâce au commerce équitable, en privilégiant les petits producteurs et les coopératives féminines. De nouvelles créations de mode et d’accessoires, sous le label The Moro sont également proposés.

DIHYAN JEWLERY

Cette jeune marque made in Morocco se base sur les codes du bijou marocain pour les réinterpréter avec élégance. Yousra Nichane, créatrice de Dihyan s’inspire de ses voyages et de toute forme d’art pour apporter une touche de modernité à ses pièces, sans en dénaturer l’authenticité.

HOB FEEL GOODS

Marque marocaine, spécialisée dans le cuir. HOB twiste d’un zeste de mode ses créations de chaussons pour bébé, et conçoit des collections où le choix des matières, l’objectif de confort absolu, la sérénité des parents et l’écoresponsabilité priment. La marque a récemment réalisé une prestigieuse collaboration avec la marque française pour enfants, Tartine et Chocolat.

TOPOLINA

Tissus anciens, ethniques, et joyeux, coupes easy-wear et accessoires du quotidien tout comme du soir, Topolina est une véritable invitation au voyage, lequel mène la créatrice entre ses deux villes marocaines de prédilection : Marrakech et Tanger. Isabelle, la créatrice s’est également lancée dans la décoration avec des tables et des chandeliers minéraux et précieux.

MEEM

Marque créé par Mehdi Khessouane, architecte de formation, pendant le confinement, Meem explore l’esprit marocain dans son essence, sans clichés. Après avoir découvert la ville de Safi et ses artisans, le créateur s’est lancé dans le fait main et propose des formes organiques et ergonomiques tout en sensualité.

MUSK STUDIO:

Musk Studio est une marque d’art mural, de papeterie et de tote bags lancée fin 2015 qui expérimente et réalise des visuels qui égaient les intérieurs avec une touche joliment décalée. La créatrice s’amuse avec malice à mixer collages, jeux de typo, formes abstraites et détournements photographiques.

Le marché des gourmets

Passionnée d’art et de gastronomie, Mouna Raffali crée en 2021, le Marché des Gourmets, à Rabat. Imaginé comme un concept store d’art de vivre, l’enseigne propose les meilleurs produits d’épicerie fine, un service traiteur ainsi qu’une sélection pointue d’objets d’art de la table. L’ensemble s’articule ainsi autour de l’excellence et du partage avec des ateliers cuisine et des rendez-vous à thème, proposés par sa fondatrice et organisés autour de produits d’exception.

WRIGHT TEA

Inspirée de la plus pure tradition anglaise, associée au noble héritage marocain, la maison de thé Wright est passée maître dans l’art de créer des moments incontournables, alliant le thé le plus luxueux à l’extraordinaire gastronomie raffinée du Maroc, et au plus grand savoir-faire de la pâtisserie française. La maison de thé Wright enchante les connaisseurs les plus exigeants, en leur proposant des mélanges soigneusement élaborés.

L’organisation de cet événement renforcera l’engagement de DS Automobiles pour l’art, le talent et les créateurs marocains. Sa façon de représenter et de mettre en avant le savoir-faire des artisans d’exception, et de souligner l’innovation, l’excellence et le souci du détail qui les animent.