Casablanca: deux trafiquants de drogues dans les filets de la police

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, deux individus, dont un recherché au niveau national, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les deux suspects ont été arrêtés à bord d’une voiture légère au niveau du point de contrôle au centre de Casablanca, ajoutant que les perquisitions effectuées à l’intérieur du domicile de l’un des mis en cause ont permis de saisir 3.776 comprimés de drogue, 3.000 psychotropes de type “Ecstasy”, 776 psychotrope du type “Rivotril” et de 10 grammes de cocaïne.

Le pointage des suspects dans la base de données de la DGSN a révélé que l’un deux fait l’objet d’un avis de recherche national de la part des services de la police judiciaire et ce, pour son implication présumée dans une affaire d’émission d’un chèque sans provision, a poursuivi la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter tous les éventuels complices dans cet acte criminel, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)