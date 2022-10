Casablanca: deux points ont été approuvés lors du Conseil de la Commune

Le Conseil de la Commune de Casablanca a tenu, mercredi, sa session ordinaire au titre du mois d’octobre 2022, consacrée à l’examen de nombre de points inscrits à l’ordre du jour.

Au début de la session, la présidente du Conseil de la Commune Nabili Rmili a fait une présentation sur les activités les plus importantes ayant été menées entre les sessions de mai et d’octobre 2022, portant notamment sur les visites de terrain, les réunions du bureau et des commissions, les rencontres, les relations publiques, ou encore les campagnes de sensibilisation.

Elle a également rappelé les points à l’ordre du jour relatifs au projet de budget, à l’arrêté fiscal, aux déchets, aux voiries, aux biens et équipements, ainsi qu’aux conventions de partenariat.

Le Conseil a approuvé deux points relatifs à l’annulation de la décision relative à la cession, à titre gratuit, du terrain sur lequel est construit l’immeuble dit « Immeuble Achouhada », au profit de ses habitants constitués des veuves et ayants droit des martyrs des Forces Armées Royales.

Il a également approuvé la cession, à titre gratuit, des appartements situés dans l’immeuble dit « Immeuble Achouhada » à Hay Mohammedi, au profit des veuves ou ayants droit des martyrs des Forces armées royales, des victimes de guerre et d’anciens séquestrés.

Quant aux points restant, ils ont été reportés à la deuxième séance de cette session prévue le 19 octobre 2022.

Dans une déclaration à la presse, Mme Rmili, a souligné qu’au cours de la première séance de cette session, deux points ont été approuvés, notant que la deuxième session abordera un ensemble points portant notamment sur le budget de la Commune et l’arrêté fiscal, en plus de l’organigramme.