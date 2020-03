Casablanca: deux médecins testés positifs au Covid-19

Deux médecins exerçant dans une clinique à Casablanca ont été testés positifs au coronavirus. Une source a indiqué à Le Site info que les deux patients ont passé quelques jours en Europe, précisant qu’ils n’ont présenté aucun symptôme du virus après leur retour au Maroc.

Quelques jours après, ils ont ressenti une fatigue anormale, ce qui les a poussés à se soumettre aux examens et analyses nécessaires qui ont finalement confirmé leur infection au Covid-19. Leur état est stable et ne nécessite pas d’inquiétude, rapporte notre source.

Rappelons que de nouveaux nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc dimanche, portant à 115 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume jusqu’à présent.

Le ministère a annoncé la guérison de trois personnes, alors quatre décès ont été enregistrés à cause du coronavirus.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

N.M.