Casablanca: deux groupes de supporters de football arrêtés dans la nuit

Une intervention immédiate et proactive des services de la Sûreté nationale relevant du district de sûreté de Ben M’sik à Casablanca, samedi tard dans la nuit, a permis de neutraliser le danger émanant d’individus affiliés à deux groupes rivaux de supporters de football et d’interpeller cinq d’entre eux, dont quatre mineurs.

Les services de sûreté étaient intervenus au moment opportun alors que des échauffourées et des jets de pierre venaient d’éclater entre une vingtaine d’individus membres de deux groupes rivaux de supporters de clubs locaux de football, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que cinq d’entre eux ont été interpellés en flagrant délit et que les recherches se poursuivent pour appréhender les autres suspects.

Aucun dégât corporel ni matériel n’a été enregistré, précise-t-on de même source. Le suspect majeur a été placé en garde à vue et les mineurs mis sous contrôle judiciaire à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, conclut la DGSN.