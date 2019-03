Casablanca: deux enfants violemment torturés par leur belle-mère

Depuis quelques heures, la vidéo de deux enfants se plaignant de leur belle-mère circule sur la Toile . Cette dernière, sans une once d’humanité, les tortures, les tabasses et les brûles. Dans une déclaration à Le Site info, leur mère, Hakima, vient de faire des révélations fracassantes à ce sujet.

Elle a confié que ses enfants, âgés de six et onze ans, sont lourdement maltraités par leur belle-mère, soulignant que leurs corps portent plusieurs traces de brûlure. Le plus jeune, lui, a eu une fracture au niveau du bras droit, a-t-elle affirmé.

‘’Mon ex-mari, qui habite à Médiouna, à Casablanca, m’empêche de voir mes enfants depuis que j’ai renoncé à leur garde. Ma situation financière ne me permettait pas de les prendre en charge. Je n’avais même pas où les loger’’, a déploré Hakima.

Et d’ajouter: ‘’Après plusieurs tentatives pour convaincre mon ex-mari de me laisser voir les enfants, il a accepté. J’ai ainsi découvert que mes fils sont torturés par leur belle-mère. Ils sont dans un état psychique déplorable et souffrent d’incontinence urinaire à cause de ce qu’ils subissent. C’est horrible’’.

Hakima a également assuré que la belle-mère brûlait les enfants avec de l’huile ou de l’eau bouillante et leurs mettait les pieds dans un four.

‘’Leur père les maltraites aussi. Mon fils a eu une fracture du bras à cause de lui. Il faut sauver mes enfants. Ils risquent le pire. Les autorités doivent intervenir pour mettre fin à leurs supplices et punir les coupables», a-t-elle supplié.

N.M.