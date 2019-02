Casablanca: deux cas de grippe A H1N1 au CHU Ibn Rochd

Le CHU Ibn Rochd a accueilli jeudi 31 janvier deux cas de grippe A H1N1 qui ont été placés dans le service des soins intensifs. Contacté par Le Site info, le directeur de l’établissement médical Hicham Afifi a indiqué que les deux patients souffrent de maladies chroniques, soulignant qu’ils n’ont pas été vaccinés contre le virus avant de le contracter.

«Leur état n’est pas inquiétant. Il s’agit d’une grippe saisonnière qui peut entraîner la mort pour les gens souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées et les femmes enceintes», a-t-il précisé.

Et d’ajouter : «Plusieurs cas de grippes sont enregistrés annuellement. Ceux qui contractent le virus ne sont généralement pas vaccinés. Il faut arrêter de dramatiser la situation», a appelé Hicham Afifi. Le responsable a d’ailleurs rappelé que 13.000 décès ont été enregistrés en 2017 et 2018 en France à cause de la grippe saisonnière.

K.Z.