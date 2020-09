Casablanca: descente policière dans les cafés de Sidi Othman (VIDEO)

Les autorités Casablanca ont mené un large ratissage dans le quartier de Sidi Othmane à Casablanca, pour vérifier le respect par les commerces des mesures préventives décidées par l’état pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Port de masque et distanciation physique : les agents d’autorité étaient à pied d’œuvre dans toutes les avenues et rues de ce quartier pour s’assurer que ces mesures sont bien respectées dans les cafés et magasins.

Un travail de sensibilisation est également effectué par ces agents qui ont distribué des masques à titre gratuit aux citoyens pour les convaincre de la nécessité de se munir de cet accessoire vital en ces temps de Corona.

S.Z.