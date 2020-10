Casablanca: descente dans une usine à Hay Hassani

Une commission d’inspection et de contrôle composée des autorités locales et des services de sécurité de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani à Casablanca a saisi, mercredi, 2 tonnes de sacs en plastique destinés à la vente dans les marchés et auprès des commerçants du secteur et d’ailleurs, annonce-t-on de source locale.

Il a été également procédé à la saisie de 14 tonnes de matières premières entrant dans la fabrication des ces sacs prohibés, qui étaient dissimulées dans une usine clandestine située au quartier de Lissasfa 2, indique, jeudi, un communiqué de la préfecture d’arrondissement.

Cette descente, menée en collaboration avec les représentants de la délégation de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, a débouché sur la fermeture de cette unité qui opérait de nuit dans le plus grand secret, précise-t-on.

Selon la même source, le propriétaire de l’usine a été arrêté et une enquête judiciaire a été ouverte contre lui pour violation de la législation interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique, en plus de la mise sous scellé des machines ayant servi à la fabrication de ces produits revêtant un danger pour la santé des citoyens.

M.S. (avec MAP)