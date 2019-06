Casablanca: des rumeurs font réagir la direction d’Oukacha

L’administration de la prison locale Ain Sebaa 1 a affirmé ce mardi que les allégations selon lesquelles des détenus de cet établissement pénitentiaire ont fait l’objet de traitements humiliants, en raison des repas fournis, sont “calomnieuses, mensongères et infondées”.

En réponse aux informations relayées par certains médias concernant les conditions de visite dans cet établissement pénitentiaire, un communiqué de l’administration de la prison locale Ain Sebaa 1 indique que “l’allégation selon laquelle des détenus ont subi des traitements humiliants, en raison des repas qui leur sont fournis, est calomnieuse, mensongère et dénuée de tout fondement”, précisant que l’alimentation des prisonniers est “supervisée par une société privée spécialisée et soumise au contrôle quotidien du médecin, du directeur et de l’économe de la prison qui veillent à contrôler la quantité et la qualité des repas et leur conformité aux critères énoncés dans le cahier des charges”.

L’allégation, selon laquelle des détenus souffrent de comportements dégradants lorsqu’ils se rendent à l’épicerie de la prison, est complétement fausse, fait savoir le communiqué, relevant que l’administration de l’établissement pénitentiaire dispose de 9 kiosques gérés par un groupe de fonctionnaires et que le magasin est ouvert 5 jours par semaine selon le jour de la visite de chaque prisonnier, ce qui permet à l’ensemble des détenus de bénéficier facilement de ses services.

Il a également souligné que “l’information selon laquelle les produits alimentaires sont vendus à des prix imaginaires est fausse et dénuée de tout fondement, car le magasin de l’établissement dispose des mêmes produits et marchandises disponibles sur le marché public, qui sont proposés aux mêmes prix. L’administration n’a reçu aucune plainte à ce sujet, a poursuivi la même source, ajoutant que la visite des prisonniers par leurs familles se déroule dans les meilleurs conditions et qu’un staff de fonctionnaires a été mobilisé pour organiser le service de visite, partant de l’accueil jusqu’à la fin de la visite.

Le communiqué relève aussi l’aménagement de 10 salles réservées aux visites avec une capacité d’accueil proportionnelle au nombre des visiteurs, ainsi que l’adoption d’un horaire spécial pour les fonctionnaires du service visite afin d’éviter l’encombrement et la longue attente des visiteurs, outre la création et l’équipement d’une salle d’attente en chaises, en téléviseur, ainsi qu’en autocollants et spots de sensibilisation.

La diffusion par les médias de ces allégations mensongères sans s’assurer de leur véracité remet en question leur crédibilité et leur respect de la déontologie du métier de journaliste, a conclu la même source.

S.L. (avec MAP)