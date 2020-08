Les autorités compétentes ont décidé l’interdiction d’accès, de et vers, plusieurs quartiers à Hay Mohammadi. Cette mesure a été prise mardi soir en raison de la suspicion d’un foyer de contamination au Covid-19.

La caméra de Le Site Info a pu constater que les agents d’autorité et des éléments de Forces auxiliaires ont placé plusieurs barrières en fer.

Et ce, pour interdire l’accès de et vers le quartier « Al Machrou3 », au Hay casablancais précité.

