Casablanca: des patients Covid lancent un SOS (VIDEO)

Plusieurs citoyens ayant contracté le covid-19 ont lancé un SOS poignant, sollicitant vivement que l’on veuille leur procurer les médicaments prescrits par le ministère de la Santé. Et ce, dans le cadre du protocole du département de Ait Taleb de prise en charge des cas confirmés de coronavirus.

L’un de ces patients a déclaré à Le Site Info qu’il s’est rendu à l’hôpital de proximité de Sidi Moumen, à Casablanca, mardi dernier, pour se faire dire de revenir le lendemain.

Cette réponse sibylline et sèche, il ne l’a eue qu’après de longues heures d’attente et sans que les médicaments appropriés à son état de santé ne lui soient remis, a-t-il déploré. Et de s’interroger « s’il n’ y a donc qu’un seul médecin pour une zone aussi importante au sein du Grand Casablanca ».

Une autre personne ayant aussi contracté le covid-19 a également tiré la sonnette d’alarme et demandé plus de vigilance et d’attention à l’égard des patients. De même qu’elle a souhaité que le ministère de la Santé pense d’urgence à augmenter le nombre des ressources humaines, surtout en ces temps pénibles qui voient le nombre de cas confirmés être revu quotidiennement à la hausse.

A.T.