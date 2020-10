Casablanca: des nouveau-nés échangés à l’hôpital Harouchi

La police a ouvert une enquête dans le scandale d’échanges de deux nouveau-nés à l’hôpital pédiatrique Harouchi (Casablanca) après qu’une femme eut découvert une fois à la maison que le bébé qu’on lui a donné n’était pas le sien.

Selon le journal «Assabah», une trentenaire qui a accouché par césarienne de son troisième enfant, de sexe féminin, a découvert, une fois rentrée chez elle mercredi, le lendemain de l’accouchement, que le bébé qu’elle tenait dans les bras n’était pas le sien mais le bébé auquel une autre femme avait donné naissance le même jour.

La méprise aurait duré longtemps sans la vigilance de la grand-mère qui avait elle-même acheté les vêtements de sortie de maternité de sa petite fille et a immédiatement demandé qu’on appelle la police quand elle s’est rendue compte que le nouveau-né, ramené à la maison, portait des vêtements différents.

On imagine la panique du personnel de l’hôpital qui s’est empressé d’appeler l’autre maman pour lui demander de ramener le bébé pour prétendument lui faire subir des examens ! En fait, il s’agissait de restituer la petite qu’elle a prise par erreur et de reprendre son vrai bébé. Selon la même source, la direction de l’hôpital Harouchi, relevant du CHU Ibn Rochd, a présenté ses excuses aux parents et s’est engagée à faire des tests ADN aux deux bébés par acquit de conscience.

