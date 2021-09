Casablanca: des malades atteints de cancer manifestent (VIDEO)

Des dizaines de personnes atteintes de cancer ont manifesté, ce vendredi, devant le Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers, du CHU Ibn Rochd, à Casablanca. Leurs doléances ont pour objet leur demande pressante de pouvoir se procurer les médicaments, après cinq mois de pénurie de ces derniers.

Les manifestants se plaignent de la disparition des médicaments, dont le prix dépasse les 800 DH, et qu’ils n’ont les moyens pécuniaires d’acheter. De surcroît, déplorent-ils également, les délais des rendez-vous au Centre précité sont trop longs et constituent l’un des problèmes auxquels ils sont confrontés, au détriment de leur état de santé et de leur vie.

A.L.