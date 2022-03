Casablanca: des lycéens sensibilisés à la gestion des urgences (VIDEO)

Une journée de sensibilisation a été organisée, ce mardi au lycée Oum El Banine à Casablanca, à l’occasion de la journée mondiale de la Protection civile célébrée le 1er mars de chaque année.

Il s’agit d’une occasion de sensibiliser les élèves à la protection civile et à la gestion des urgences afin de mieux les préparer à se protéger en cas d’urgence et à bien réagir face à des imprévus ou des catastrophes naturelles.

Des démonstrations et des simulations d’interventions de secours, de sauvetage et d’extinction de feux, des ateliers de secourisme, ainsi que la logistique et les équipements utilisés lors de situations d’urgence, ont été présentés et exposés aux élèves de différents niveaux scolaires.

Le commandant préfectoral de la protection civile d’Al Fida-Mers Sultan relevant du commandement régional de Casablanca-Settat, Zouhir El Hirri, a indiqué qu’il s’agit d’une occasion de communication avec les médias qui jouent un rôle primordial dans la gestion des crises et des catastrophes, outre la lutte contre la désinformation et les Fake news.

« Cette année, la direction générale de la protection civile a donné ses instructions pour le déplacement de ses unités au sein des établissements scolaires en vue d’entrer en contact direct avec les élèves et les représentants de la société civile et de les sensibiliser à la gestion des risques et aux mesures à adopter en cas de catastrophes naturelles », a-t-il expliqué.

