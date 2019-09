Casablanca: des jardins publics auront leurs kiosques de lecture

Voilà une très bonne nouvelle! Une première nationale à applaudir vivement…si elle est appliquée évidemment. Il s’agit de livres à la disposition des citoyens dans des jardins publics.

Du moins à Casablanca dont la Commune urbaine avait lancé, il y un mois de cela, un appel d’offres concernant la construction de kiosques de lecture dans des parcs de la capitale économique.

Ainsi, seize espaces de lecture sont prévus, un pour chaque arrondissement casablancais. Les entreprises candidates auront jusqu’au 17 septembre courant, à 11h, pour la remise des plis. La société sélectionnée aura à charge les travaux de construction des kiosques, leur aménagement, les branchements électriques…

Ce projet innovant coûtera quelque 1,8 million de dirhams à la Commune urbaine de Casablanca. Et dans un pays où la lecture est de plus en plus, hélas, le parent pauvre de la culture, il est à espérer que d’autres villes en prennent de la graine et imitent ce bon exemple casablancais.

Larbi Alaoui