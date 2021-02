Casablanca: des hôtesses de l’air et des stewards organisent un sit-in (VIDEO)

De nombreux stewards et hôtesses de l’air ont organisé un sit-in, mercredi 10 février à Casablanca. Cette manifestation protestataire a pour cause l’expression de leurs doléances et des préjudices subis à cause de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des stewards a souligné qu’après la suspension des vols au mois de mars dernier, « j’ai contacté nos délégués afin qu’ils interviennent, au nom de 100 employés, dans le but que la compagnie aérienne (ndlr,la Royal air Maroc) interagisse avec nos doléances ».

Après cette initiative, a-t-il précisé, les plaignants ont trouvé le temps long et désirent trouver une solution permettant à la RAM de ne pas faire faillite. « Mais nous avons été surpris de constater le gel de nos salaires, qu’il y a deux poids deux mesures et que nous ne sommes pas considérés sur le même pied d’égalité, alors que nous avons tous la même masse salariale et les mêmes horaires de travail », a déploré notre interlocuteur.

Ce steward a ajouté que les seules revendications des plaignants, c’est que la compagnie aérienne prenne en compte leur actuelle situation sociale et ne privilégie pas les uns au détriment de ses autres hôtesses de l’air et stewards.

A.T.