Casablanca: des habitants d’El Maarif se plaignent des nuisances d’un chantier

Des habitants de Casablanca n’en peuvent plus d’un chantier de construction qui se poursuit jusqu’à des heures tardives de la nuit et cause des nuisances sonores.

Des habitants du voisinage de ce chantier, situé au croisement entre la rue Ibn Babek et Ibn Hilal au quartier El Maarif, affirment qu’ils ne savent plus dormir ni se reposer à cause des travaux qui se déroulent dans des heures impossibles en violation des lois qui régissent ce domaine.

Les riverains de ce quartier résidentiel appellent les autorités locales à faire respecter la loi et faire cesser ces nuisances qui perturbent également le sommeil de leurs enfants.

S.Z.