Casablanca: des étudiants en médecine se rebellent (VIDEO)

Des étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca se disent prêts à entamer une marche à destination de Tanger, ce vendredi, pour y rejoindre leurs camarades nordistes. Et ce, pour protester contre le ministère de tutelle qui ne répond pas à leur cahier revendicatif estudiantin, selon eux.

Après avoir organisé un sit-in ouvert devant la faculté, pendant les deux derniers jours, pour les mêmes raisons revendicatives, les étudiants en médecine haussent le ton d’un cran. Sous l’égide de la Coordination nationale des étudiants en médecine et en pharmacie au Maroc, les concernés boycottent les cours pratiques et théoriques (TP et TD), ainsi que les stages hospitaliers, hormis les gardes.

Malgré les rencontres des étudiants, aussi bien avec des représentants du ministère de l’Education nationale que ceux du ministère de la Santé, l’impasse demeure maîtresse de la situation. Lors de ces rencontres, la Coordination nationale a réitéré sa position concernant plusieurs problématiques qui gangrènent le secteur.

Parmi ces dernières, la privatisation de l’enseignement de la médecine, la démarche aléatoire adoptée concernant le projet de facultés de médecine privées, ainsi que les différents accords de partenariats avec des universités, permettant aux investisseurs non professionnels de privatiser les systèmes publics de santé.

Larbi Alaoui