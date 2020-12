Casablanca: des enseignants expriment leur colère (VIDEO)

Des enseignants affiliés à la Confédération démocratique du travail (CDT) ont organisé, ce mardi, un sit-in pour protester contre la dégradation de la qualité de l’école publique et de leur situation.

« Les acquis que nous avons obtenus, tels le droit de grève et les droits syndicaux, ont été remis en cause à cause des retenues qui frappent les salaires des enseignants grévistes, outre la non-application de certains accords », déplorent-ils.

Ils notent également qu’ils n’arrivent plus à faire entendre leur voix en raison de la limitation du droit de grève, demandant aux parties concernées de se pencher sur leur situation pour que le niveau des générations montantes s’améliore.

Par ailleurs, une participante à ce sit-in a rappelé qu’ils attendent toujours l’application de l’accord conclu avec le ministère de tutelle en mars 2011.

