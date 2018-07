Casablanca: des commerçants menacent de manifester “nus”

Les marchands ambulants ont envahi les principales zones d’activité commerciale à Casablanca, provoquant la colère des commerçants, propriétaires de locaux. Plusieurs organisations professionnelles ont, en effet, appelé les autorités à appliquer la loi et à stopper l’activité informelle de ces marchands.

L’Union Générale Des Entreprises Et Professions (UGEP) a expliqué que ces derniers se sont malheureusement accaparés de grands espaces dans les rues et les boulevards de Haffari, Derb Milan Hay Hassani, Sbata et du centre de Casablanca.

«De plus en plus de camions et de pick-up qui font de la contrebande s’installent dans ces quartiers et vendent des marchandises périmées à des prix dérisoires. Cette activité illégale empêche les propriétaires de magasins d’attirer des clients vu que ces marchands informels stoppent tout accès», a déploré le secrétaire général de l’UGEP Mohamed Dahbi.

Il a ajouté que ces zones d’activités ont également été envahies par des loueurs de tables, de parasols et d’espaces destinés aux marchands informels, au grand dam des commerçants qui, pour la plupart, devraient bientôt fermer.

«Le pire dans toute l’histoire, ce sont les autorités qui tolèrent ce genre d’activité et qui ne réagissent pas aux plaintes des propriétaires de magasins», a-t-il regretté, annonçant qu’une manifestation sera bientôt tenue par les professionnels pour tirer la sonnette d’alarme. «Ils se présenteront nus à ce sit in pour choquer et pousser les responsables à défendre leurs droits et à mettre fin à cette activité informelle», a tranché Dahbi.

N.M.