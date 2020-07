Casablanca: des candidats au bac 2020 donnent leurs impressions (VIDEO)

Les épreuves du Baccalauréat 2020 ont débuté vendredi dernier au Maroc. Des examens qui se déroulent cette année dans des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Covid-19.

L’occasion pour nous d’aller à la rencontre de quelques étudiants ayant passé les épreuves du bac au lycée El Houcine Ben Ali de Casablanca, pour avoir leurs impressions à ce sujet. Et les avis sont presque unanimes: les examens se sont déroulés dans les meilleurs conditions sanitaires possibles et étaient, dans leur ensemble, à la portée de tous.

Rappelons que la première étape des examens (les 03 et 04 juillet), qui concerne les branches de la littérature et de l’enseignement originel, a connu la présence de 14.889 candidats, alors que 21.042 élèves passeront les épreuves du baccalauréat scientifique, professionnel ou technique entre le 6 et 8 juillet 2020.

M.S.