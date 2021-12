Casablanca: des avocats manifestent contre l’imposition du pass vaccinal (VIDEO)

Les « toges noires » ont organisé une manifestation protestataire devant la Cour d’appel de Casablanca, ce lundi matin contre l’imposition du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux du Maroc.

Des slogans ont été scandés et des banderoles brandies par les avocates et les avocats, dénonçant la circulaire imposant le pass vaccinal et qui est entrée en vigueur ce lundi 20 décembre courant, justement.

A ce propos, l’avocate Me Fatima-Zahrae Ibrahimi a déclaré que la circulaire publiée par le ministère de la Justice, le parquet général compétent et le Conseil du pouvoir judiciaire, concernant l’imposition du pass vaccinal, a suscité l’indignation légitime de toutes les avocates et de tous les avocats, car il n’est pas logique de leur fermer les portes des tribunaux.

Quant à Me Abderrahim Hakam, il a renchéri que cette décision n’a été ni réfléchie, ni sérieusement étudiée, en soulignant que les avocats lui opposent un refus catégorique et qu’il est nécessaire de revoir cet arrêté d’imposition du pass vaccinal.

