Casablanca: des affrontements entre supporters tournent mal

La brigade de la police judiciaire du district de Sidi-Bernoussi à Casablanca a arrêté, dimanche soir, huit personnes, dont six mineurs âgés de 14 à 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche, indique la DGSN.

Les mis en cause ont été appréhendés suite à des affrontements entre deux groupes de supporters de deux équipes locales de football, qui se sont ensuite transformés en coups et blessures à l’arme blanche au niveau du quartier Anassi, indique la DGSN dans un communiqué, faisant savoir que les agents de la sûreté nationale de Casablanca sont intervenus et arrêté les suspects en flagrant délit.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les mineurs seront poursuivis en état de liberté, poursuit la même source, ajoutant que les investigations se poursuivent afin d’élucider les circonstances de cette affaire et d’arrêter l’ensemble des complices éventuels.